شاهدوا.. أصالة ترد على الانتقادات الساخرة لها وتتحدث عن الكثير من أسرارها

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - استضافت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها “معكم” المذاع على قناة cbc، المطربة السورية أصالة وابنتها شام الذهبي، حيث تحدثت عن الكثير من أسرارها في حياتها الفنية والشخصية.

وعلّقت أصالة على الانتقادات الساخرة التي وجهت لها بعد أدائها أغنية إعلان إحدى المدن السكنية الجديدة، خلال شهر رمضان الماضي.

وأوضحت أصالة أن الإعلان كان ممبالغ فيه إلى حد ما، لكنه أيضًا كان ينبغي أن يظهر بهذا الشكل، لأنه لو كان عاديًا لما التفت إليه أحد.

وتابعت أنها قدمت الكلمات كأغنية عادية وليس باعتبارها إعلانًا فقط، بل كنص، لأن كلمات الأغنية تصلح لأكثر من معنى، خاصة معنى الحنين للأرض والوطن، مضيفة: “أنا غنتها لمدينتي الشام، حسيتها هتأثر في كل واحد يشتاق لمدينته وأنا بشتاق للشام، فحطيت كل الشوق اللي عندي في الأغنية.. بس الكوميكس ضحكتني موت وما زعلت منها”.

يُذكر أن أغنية “مدينتي” التي نفذتها ضمن حملة دعائية لمجمع سكني، من كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع فهد، تعرضت لانتقادات كثيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حماس الكلمات والأداء، الذي اعتبره البعض مناسبًا لحالة الحرب والنصر، وليس لمجرد إعلان.