أحدث ظهور للمطربة المصرية ” بوسي ” بعد شائعات القبض عليها

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - نشرت الفنانة المصرية والمطربة الشعبية ” بوسي ” صورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” يوم أمس .

ظهرت بوسي في الصور وهي تتجول في شوارع العاصمة البريطانية ” لندن ” وتستمتع بقضاء الأجازة .

وتأتي تلك الصور للرد على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن إلقاء القبض على بوسي وصدور حكم قضائي بحبسها لمدة ثلاث سنوات بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد لطليقها ” وليد فطين ” .

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وكان المحامي الخاص بها قد نفى كل ما تردد حول حبس المطربة بوسي وإنها تمارس حياتها بشكل طبيعي .