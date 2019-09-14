كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - نشرت الفنانة المصرية والمطربة الشعبية ” بوسي ” صورا لها عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” يوم أمس .
ظهرت بوسي في الصور وهي تتجول في شوارع العاصمة البريطانية ” لندن ” وتستمتع بقضاء الأجازة .
وتأتي تلك الصور للرد على الشائعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن إلقاء القبض على بوسي وصدور حكم قضائي بحبسها لمدة ثلاث سنوات بتهمة إصدار شيكات من دون رصيد لطليقها ” وليد فطين ” .
وكان المحامي الخاص بها قد نفى كل ما تردد حول حبس المطربة بوسي وإنها تمارس حياتها بشكل طبيعي .
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كانت هذه تفاصيل خبر أحدث ظهور للمطربة المصرية ” بوسي ” بعد شائعات القبض عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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