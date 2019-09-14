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كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - منذ أيام، احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، بحضور عدد كبير من مشاهير الفن من بينهم الفنان محمد رجب والفنانة حلا شيحة.
وعبر حسابه الرسمي على موقع Instagram، نشر الفنان محمد رجب صورة تجمعه بالفنانة حلا شيحة من الزفاف التي ظهرت بفستان أسود مكشوف وماكياج براق.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة بفستان مكشوف في زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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