حلا شيحة بفستان مكشوف في زفاف أحمد فهمي وهنا الزاهد

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - منذ أيام، احتفل الفنان أحمد فهمي بزفافه على الفنانة هنا الزاهد في أحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل القاهرة، بحضور عدد كبير من مشاهير الفن من بينهم الفنان محمد رجب والفنانة حلا شيحة.

وعبر حسابه الرسمي على موقع Instagram، نشر الفنان محمد رجب صورة تجمعه بالفنانة حلا شيحة من الزفاف التي ظهرت بفستان أسود مكشوف وماكياج براق.

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