تطورات الحالة الصحية للرئيس التونسي السابق ” زين العابدين بن على ” إثر إصابته بمرض خطير

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 01:46 مساءً - كشف ” منير بن صالحة ” المحامي الخاص بالرئيس التونسي السابق ” زين العابدين بن علي ” في تصريحات صحفية عن تطورات الحالة الصحية للرئيس السابق بعد تعرضه لأزمة صحية حادة نقل على إثرها إلى المستشفى في المملكة العربية السعودية التي يقيم بها منذ عام 2011 .

وقال منير أن حالة زين العابدين بن على مستقرة في الوقت الحالي .. وأن الأزمة الصحية التي تعرض لها لا علاقة لها بمرض السرطان الذي أصيب به منذ سنوات .

وأضاف أن الرئيس السابق أوصى بدفنه في السعودية وأن لا صحة لما يتداول من أخبار حول عودة زين العابدين بن على إلى تونس في الوقت الحالي .

كما نشرت ابنة بن على ” نسرين ” صورة لوالدها على صفحتها بموقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” وأرفقتها بتعليق ” دعوة خير لبابا ” .

وعلى الجانب الآخر صرح ” يوسف الشاهد ” رئيس الحكومة التونسية والمرشح في الانتخابات الرئاسية التونسية بإنه موافق على عودة بن علي إلى تونس في حال تأكد تدهور وضعه الصحي ك ” حالة إنسانية ” .

وقال : ” نعم ضوء أخضر لعودته .. حالة انسانية .. إن كان مريضا كما تقول الاشاعات يمكن أن يعود لبلاده كما كل مواطن تونسي .. إذا يريد أن يعود ويدفن هنا ” .

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يذكر أن زين العابدين بن على يبلغ من العمر 83 عاما .. ويواجه حاليا عدة تهم في بلاده إذ رفعت ضده الكثير من الدعاوى وصدرت بحقه عدة أحكام في قضايا فساد وتجاوز للسلطة .

ومن الأحكام الأخيرة بحقه حكم بالمؤبد عام 2018 بعد إدانته بـ” القتل العمد ” ردا على طريقة تعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين إبان أحداث الثورة التونسية .

إضافة إلى حوالي 200 سنة سجن فضلا عن غرامة تتجاوز 200 مليون دينار ( 100 مليون دولار ) بتهم عدة من بينها القتل العمد والمؤامرة على أمن الدولة وإساءة استخدام السلطة وتهريب المخدرات واختلاس الأموال وغيرها .