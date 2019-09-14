مرشحة الرئاسة الروسية تحتفل بزفافها في سيارة الموتى.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في واقعة غريبة نادرا ما تحدث، احتفلت المرشحة الرئاسية الروسية السابقة كسينيا سوبتشاك، في وسط العاصمة الروسية موسكو بحفل زفافها في سيارة دفن الموتي.

كسينيا سوبتشاك تزوجت من المخرج، قسطنطين بوغومولوف، وخرجت من إدارة الأحوال الشخصية بفستان زفافها، ومعها العريس، وركبا سيارة لدفن الموتى كتب عليها “حتى يفرقنا الموت”.

إدارة المرور بموسكو، ذكرت في تصريحات أنها سوف تدرس مقاطع الفيديو المنشورة على الإنترنت لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن.

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فضائية «روسيا اليوم»، كانت قد عرضت مقطع فيديو، يوضح موكب زفاف مرشحة الرئاسة السابقة، كسينيا سوبتشاك، والتي فاجأت ناخبيها ومعجبيها بموكب زفافها الذي مر منذ قليل وسط العاصمة الروسية موسكو.

كسينيا إعلامية روسية شهيرة، ومقدمة عدد كبير من البرامج الاجتماعية، وابنة عمدة مدينة سان بطرسبورغ الراحل أناتولي سوبتشاك، الذي كان الرئيس الروسي بوتين مستشارا له في التسعينيات.

ومعروف عن سوبتشاك مواقفها المعارضة تجاه السلطة الحالية في موسكو، ومع أنها تعمل في عشرات قنوات التلفزة الروسية إلا أنها محسوبة على “الإعلام المعارض”.