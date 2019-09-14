عودة نجم بوليود ريشي كابور بعد رحلة علاج من السرطان بأمريكا.. فيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

بعد إقامة طويلة في نيويورك لعلاج السرطان، عاد ممثل بوليوود ريشي كابور Rishi Kapoor إلى الهند بعد 11 شهرًا و11 يومًا. هبط الممثل برفقة زوجته نيتو كابور في مومباي، ارتدى كابور قميصًا أزرق داكن وبنطلون جينز وحذاء رياضي أزرق.

ممثل 102 Not Out أصبح شارك متابعيها وجمهور على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Twitter، نبأ عودته برفقة زوجته نيتو كابور Neetu Kapoor، وغرد “رجوع إلى البيت! 11 أشهر 11 أيام! شكرا لكم جميعا! “

وبمجرد أن أعرب ريشي كابور عن سعادته على وسائل التواصل الاجتماعي، أجابه الممثل فرحان أختار قائلًا “مرحبًا بك مرة أخرى”. كما انضم مصور المشاهير والمنتج أتول كاسبيكار والمغني عدنان سامي إلى فرحان أختار في الترحيب بعودة ريشي كابور، يوم الاثنين 9 سبتمبر، شارك أنوبام خير خبر عودة ريشي كابور إلى الهند.

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لم يكن فقط نجوم بوليوود الذين رحبوا بالممثل المخضرم عند عودته إلى الهند، لكن شارك متابعو ريشي كابور ومحبوه أيضًا حماستهم.

كان ريشي قد غادر في شهر سبتمبر من العام الماضي، إلى الولايات المتحدة مع زوجته نيتو كابور وابنه رانبير كابور لعلاج مرض السرطان، وأثناء علاج والده الذي استمر 11 شهرًا، زار رانبير كابور والديه في الولايات المتحدة، ورافقته صديقته علياء بهات أكثر من مرة.