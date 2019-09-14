ايمي جاكسون تتوهج رغم الحمل.. صورة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تبعد الفنانة إيمي جاكسون بأسبوعين فقط عن موعدة ولادة طفلها الأول في سبتمبر، حيث أقامت مؤخرًا حفل “بيبي شاور” فخم في كورينثيا، لندن، كشفت فيه عن جنس طفلها.

مؤخرًا، شاركت إيمي صورة وفيديو على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، وهي حامل في الأسبوع الثالث والثلاثين، واختارت ثوبًا أسود اللون أكثر أناقة على نحو كبير، مشقوق حتى أعلى الفخذ.

كما شاركت ممثلة “2.0” مقطع فيديو لصور شخصية لها متحركة، حيث شوهدت وهي تدقِّق حيوية وأنوثة في ثوبها وحذائها وحُليِّها وشعرها، مع الحد الأدنى من الماكياج.

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في مقابلة سابقة مع مجلة Hello ومقرها المملكة المتحدة، كشفت آيمي أنها تفاجأت بأمر الحمل الذي لم يكن مخططًا له على الإطلاق، ورغم عدم الاستعداد له، لكنها رحبت وسعدت به بعد ذلك.

قالت: “لم يكن مخططًا له على الإطلاق، لم يكن لدينا أي فكرة، لكن نحن في هذه المرحلة بالتأكيد على استعداد لذلك. لا أعتقد أنه يمكنك التخطيط لأي شيء على الإطلاق بشكل مثالي، لكننا في وضع جيد نحن سعداء معا، لدينا منزل جميل ونحن متحمسان لأن نكون أم وأب “.

وأعربت كشفت الممثلة في مقابلتها كذلك كيف أن الحمل قد غير علاقتهما، وخلصت إلى القول “إننا نعرف بعضنا البعض جيدًا - الجيد والسيئ والقبيح وكل شيء. كنا لا ينفصلان من قبل، لكن هذا تقارب مختلف”.

وفقا لتقرير نشره موقع timesnownews، سوف تتزوج جاكسون وصديقها بحلول عام 2020، وذكرت الصحيفة أن “آيمي وجورج يريدان عقد قرانهما في أوائل عام 2020، وسيكون حفل زفاف يوناني”، كما تخطط الممثلة للعيش في المملكة المتحدة بعد زواجها.