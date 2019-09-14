نجوم لبنان يشيعون جنازة المخرج سيمون أسمر.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شيعت جنازة المخرج اللبناني الراحل سيمون أسمر، من كاتدرائية مار جرجس المارونية في بيروت، وخرج جثمانه من مستشفى رزق الارشفية التي ظل بها خلال الأسبوع الأخير في حياته بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.
ومن النجوم الذين شاركون في مراسم الجنازة في كاتدرائية مار جرجس المارونية الفنانة نجوى كرم، وراغب علامة، ووائل كفوري، والفنانة الكبيرة ماجدة الرومي، وسط وفلة الجزائرية، ووليد توفيق، والليدي مادونا، وعدد كبير عدد كبير من أصدقائه وعائلته.
يذكر أن جثمان سيمون أسمر، تم نقله إلى بلدته غزير، ووارى الثرى بمدفن العائلة، ومن المقرر أن تقبل التعازي في صالون الكاتدرائية يوم السبت من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، والأحد من العاشرة صباحاً إلى السادسة مساءً في صالون كنيسة السيدة الحبشية- غزير.
وتغيب الفنان عاصي الحلاني، عن جنازة مكتشفه بسبب الحادث الذي تعرض له مؤخرا بعد سقوطه من على الحصان وإصابته بكسر في إصبعه وبعض الردود.
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