امرأة جديدة في حياة جان يامان.. هل هي حبيبته؟.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

في الوقت الذي نفى فيه النجم التركي جان يامان وشريكته في بطولة مسلسل «الطائر المبكر»، ديميت أوزديمير وجود أي علاقة عاطفية بينهما، ظهرت امرأة جديدة في واجهة حياة الفنان الشاب العاطفية.

شائعة قوية تتردد خلال هذه الفترة حول ارتباط جان بابنة الطبقة الراقية اسليشاه ألكوتشلار، خاصة بعد قضاء الثنائي لسهرة خاصة في أحد الملاهي الليلية في منطقة بيبك، إلا أن الثنائي لم يأكدا أو ينفيا هذه الشائعة حتى الآن، مع العلم أن اسليشاه هي شقيقة نسليشاه ألكوتشلار زوجة النجم التركي إنجين التان بطل مسلسل «قيامة أرطغرل».

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يُذكر أن جان يامان صرح بأنه سيكون مجبراً على قص شعره والتخلي عن لحيته وأنه سيلتحق بالخدمة العسكرية مطلع العام 2020 وتحديداً 21 يناير المقبل، لافتاً إلى أنه سيحتاج لحوالي 3 سنوات ليعود لطلّتها الحالية بإطلالة شعره مجدداً.

جان يامان، ديميت أوزديمير، حصدا في حفل توزيع جوائز الموريكس دور في دورته الماضية، جائزة أفضل نجيمن تركيين عالميين، وذلك عن دورهما في مسلسل «الطائر المبكر»، والذي حقق نسبة نجاح كبيرة منذ عرضه، وكوّن للثنائ قاعدة جماهيرية عريضة في العالم العربي.