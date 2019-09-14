قيس الشيخ نجيب يكمل رحلة “عامر رسلان”

Sep 14, 2019
شارك الممثل قيس الشيخ نجيب في رمضان 2019 بمسلسل “الحرملك” تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق وإنتاج “كلاكيت”.
وحالياً يتحضر الممثل قيس الشيخ نجيب لتصوير الجزء الثاني من “الحرملك”، حيث أكد أن الجزء الثاني منه سيشهد على تطورات كثيرة على صعيد القصة كلك وعلى صعيد الشخصية التي يجسدها كـ “عامر رسلان” الذي وصل الى منصب في الحكم في آخر الجزء الاول خاصة انه طموح ويحب ان يمتلك القوة والسلطة.
نذكر ان “قيس” كان قد أمضى اجازة الصيف مع عائلته في كندا، حيث شارك الجمهور ببعض الصور من أجواء الرحلة.
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