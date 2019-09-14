نادين نجيم: رسالتي وصلت للجمهور في "خمس ونص".. ماذا عن خلافها مع سيرين عبد النور؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن حقيقة حلاقة شعر رأسها في مسلسل "خمسة ونص" الذي كانت تجسد فيه شخصية دكتورة متخصصة في علاج مرض السرطان.

وقالت في لقاء خاص مع "فوشيا"خلال مشاركتها في حفل مهرجان الفضائيات العربية بمصر، إن الكلمة التي قالتها في الحلقة الأخيرة من المسلسل هي التي كتبتها بعد مجالسة أطفال مرض السرطان لمدة يوم كامل رأت فيها معاناتهم مع المرض وقوتهم في محاربته.

وأعربت النجمة اللبنانية عن بالغ سعادتها لتكريمها في المهرجان وحصولها على أول جائزة بهذا الحجم من خارج بلدها لبنان، مضيفة أن مصر هي أم الدنيا ومهد الحضارة والفنون ولها مكانة كبيرة في قلبها.

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ورفضت الفنانة اللبنانية نادين نجيم في فيديو "فوشيا" التعليق على خلافها مع الفنانة سيرين عبدالنور.