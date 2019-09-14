محمد رمضان يكشف قصة سجوده الأخير وزواجه من حلا شيحة.. ويشبه نفسه بـ"أمريكا"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه لا يغضب أبدًا من النقد الموجه له؛ لأنه يدفعه لتقديم الأفضل في أعماله الفنية، موضحًا أن أكثر الأشخاص نجاحًا في أي مجال يتعرضون للنقد دائمًا ضاربًا المثال بأمريكا التي تتعرض للانتقادات من جميع دول العالم وهي الأكثر نجاحًا وتفوقًا.

وتحدث رمضان في تصريحات إعلامية خلال حضوره حفل مهرجان الفضائيات العربية عن سجوده خلال حفله الأخيرة بالساحل والذي أثار جدلًا كبيرًا، وكذلك عن انتقاد البعض لملابسه الشفافة في الحفل، مؤكدًا أن النقد هنا غير مبرر، كاشفًا أسباب قيامه بذلك.

ومن جانب آخر، نفى رمضان بشكل قاطع الأخبار التي تناولت خبر ارتباطه بمواطنته الفنانة حلا شيحة، مؤكدًا أن علاقته وزوجته بحلا شيحة صداقة فقط، لافتًا إلى أن الوصول للعالمية سهل جدًا بمزيد من الإتقان والدقة في العمل.

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وكشف رمضان عن آخر أعماله الفنية، مشيرًا إلى أنه يشارك في مسرحية جديدة مع تامر كرم خلال الفترة المقبلة، وأنه في مرحلة قراءة عمل درامي وآخر سينمائي، ولكنه لم يستقر على بطلي العملين واسميهما.