متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه لا يغضب أبدًا من النقد الموجه له؛ لأنه يدفعه لتقديم الأفضل في أعماله الفنية، موضحًا أن أكثر الأشخاص نجاحًا في أي مجال يتعرضون للنقد دائمًا ضاربًا المثال بأمريكا التي تتعرض للانتقادات من جميع دول العالم وهي الأكثر نجاحًا وتفوقًا.
وتحدث رمضان في تصريحات إعلامية خلال حضوره حفل مهرجان الفضائيات العربية عن سجوده خلال حفله الأخيرة بالساحل والذي أثار جدلًا كبيرًا، وكذلك عن انتقاد البعض لملابسه الشفافة في الحفل، مؤكدًا أن النقد هنا غير مبرر، كاشفًا أسباب قيامه بذلك.
ومن جانب آخر، نفى رمضان بشكل قاطع الأخبار التي تناولت خبر ارتباطه بمواطنته الفنانة حلا شيحة، مؤكدًا أن علاقته وزوجته بحلا شيحة صداقة فقط، لافتًا إلى أن الوصول للعالمية سهل جدًا بمزيد من الإتقان والدقة في العمل.
وكشف رمضان عن آخر أعماله الفنية، مشيرًا إلى أنه يشارك في مسرحية جديدة مع تامر كرم خلال الفترة المقبلة، وأنه في مرحلة قراءة عمل درامي وآخر سينمائي، ولكنه لم يستقر على بطلي العملين واسميهما.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف قصة سجوده الأخير وزواجه من حلا شيحة.. ويشبه نفسه بـ"أمريكا"! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.