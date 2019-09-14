دارين حلمي.. ملكة جمال الكون التي خطفت قلب تامر عاشور!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فاجأ المطرب المصري تامر عاشور جمهوره ومحبيه بإعلانه خبر خطوبته على دارين حلمي، ملكة جمال الكون للسياحة والثقافة 2019، بعد نشره صورهما في حفل الخطوبة، والذي كان عائليًا إلى حد كبير.
وأكد عاشور أنه سيتم إقامة حفل زفاف ضخم قبل نهاية العام لكل الأصدقاء والأقارب، كما وجه رسالة رومانسية لخطيبته عبر حسابه على "إنستغرام" وردت عليه برسالة مثلها.
ولمن لا يعرف دارين حلمي، تقدم "فوشيا" في الفيديوغراف التالي، أبرز المعلومات عن الفتاة التي خطفت لقب ملكة جمال الكون وقلب المطرب تامر عاشور.
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