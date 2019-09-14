نيرمين محسن تلمّح إلى ارتدائها الحجاب وتدعو للجميع بالهداية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الفنانة السعودية الشابة نيرمين محسن، وهي تتحدث عن "الحجاب" وأنها ربما ترتدي الحجاب في أي وقت.

وألمحت نيرمين عبر حسابها الشخصي على سناب شات، إلى أنها من المحتمل أن ترتدي الحجاب وقالت: "إذا نويت أرتدي الحجاب الله يهدي الجميع فستشاهدون كل يوم أفكار جديدة عمركم ما شفتوها".

وكان ظهور نيرمين وهي ترتدي غطاء على الرأس معلقةً على ذلك بالقول: "الله يهدينا جميعًا".

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يشار إلى أنَّ نيرمين غابت عن الظهور تمامًا قرابة الأربعة أشهر بعد وفاة شقيقتها "أريج" في رمضان الماضي، بعد تعرضها لجلطةٍ دماغيةٍ مفاجئة، والتي تعد شقيقتها الوحيدة؛ ما جعلها تدخل في أزمة نفسيه منعتها من الظهور والتواصل.

وبدأت نيرمين محسن مشوارها الفني عام 2010، وترجع شهرة نيرمين لكونها أول ممثلة سعودية تشارك في عملٍ سوري، ومن أهم الأعمال التي قدمتها مسلسل "مرايا"، مع الممثل السوري ياسر العظمة عام 2011، واستطاعت نيرمين أن تحقق نجاحًا كبيرًا وتمتلك شعبية من هذا العمل حتى وصلت في مشوارها الفني لتكون من أبرز نجوم المسلسل التاريخي "العاصوف".