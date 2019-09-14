«جمهورية خامنئي» تغتال حرية الصحافة في لبنان

جدة - عمرو شويل بيروت- الخليج 365:

يعيش الوسط الصحافي والإعلامي اللبناني صدمة بعد إصدار وزارة العدل قرارا تطلب فيه من المباحثِ الجنائية المركزيةِ استدعاءَ رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن بشارة شربل والمدير المسؤول عن الصحيفة جورج برباري للحضور إلى قصر عدل بيروت الأربعاء القادم، وذلك بعد ساعات من نشر الصحيفة خبرا بعنوان (سفراء جدد في بعبدا… أهلا بكم في جمهورية خامنئي).

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وما ضاعف من حدة غضب الصحافيين والكتاب والإعلاميين أنه لم يتم تحديد أسباب الاستدعاء الذي كلفت به المباحث الجنائية المركزية وليس سلطة أو هيئة مكلفة بالتحقيق في مخالفات الصحافة والإعلام، رغم أنه موجه إلى رئيس التحرير والمدير المسؤول عن الصحيفة، وهو ما يؤكد أن المسألة تتعلق بقضية نشر.

ونشرت الصحيفة الخميس الماضي على صفحتها الأولى صورة للرئيس اللبناني ميشال عون يتلقّى أوراق اعتماد سفراء، تحت عنوان “سفراء جدد في بعبدا.. أهلاً بكم في جمهورية خامنئي”.

وتلتزم الصحيفة بسيادة لبنان عنوانا لخطها التحريري الذي أعلنته عند انطلاقها في يوليو الماضي، وذكر رئيس التحرير بشارة شربل : الجريدة هادفة وصاحبة قضية هي باختصار سيادة لبنان، بما يعنيه ذلك من قيام دولة مكتملة، لا سلاح غير شرعي فيها ولا مناطق مقفلة ولا هيمنة سواء داخلية أو خارجية.