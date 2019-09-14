“رولا حمادة” على مسرح مونو بـمسرحية “رسالة الى آن فرانك”







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: تلعب الممثلة “رولا حمادة” بطولة مسرحية جديدة بعنوان “رسالة الى آن فرانك” تأليف سمية شمالي، وإخراج عوض عوض. ومن المقرر أن يتم عرض المسرحية، والتي تشارك في بطولتها كل من مدى حرب، وإبن رولا حمادة، زمن حماده (16 عاما)، على مسرح مونو في السادس والعشرين من الشهر الجاري.

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