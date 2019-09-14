ريمي عقل فخورة بـ"عربيّتي"!







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: في حين يخشى الجميع "العروبة"، قررت الفنانة اللبنانية ريمي عقل أن تكون بدايتها الفنية عبر رفع صوت كل إنسان عربي، وذلك عبر طرح فيديو تعريفي قصير بعنوان "عربيّتي" من كلماتها ومن إخراجها.

أرادت ريمي هذه التجربة كتعريف عن هويتها الفنية التي ستنتهجها مستقبلاً، علماً أنها ستطرح عملاً فنياً متكاملاً مع الفنان ميشال فاضل بعد حوالي العشرة أيام أغنية.

تقول ريمي الآتية من خلفية إعلامية إنها استقصدت استخدام كلمة "عربيّتي" وليس "العروبة"، ولعبت على الكلمات لإيصال الرسالة المرجوة لأن الجميع بات يستخدم لعبارات بشكل خاطئ.

ومن العبارات التي آتت في "عربيّتي": "عربيّتي ولدت بها فأحبها، أما أنت فشيء يمكنني اختياره... فإذا أردت أن تأخذني لمكان ما اخذتني عربيّتي... فاغرب عن وجهي، لن أقبل. فأنا أريد أن أتنفس حريتي لأنني عربيّة".



لمشاهدة الفيديو التعريفي القصير "عربيّتي":



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