فن ومشاهير

محامي سيمون أسمر يكشف عن وصيته

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اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: كشف وكيل المخرج الراحل سيمون أسمر المحامي زياد البيطار عن نسخة من وصية الأخير، وتضمّنت الوثيقة جملة توصية من الأسمر بإنشاء "دار للأوبرا في بيروت مؤلّفة من مجلس أمناء مقتدرين وفنانين لبنانيين تكون جزءاً كبيراً من مردوده لمساعدة من هم بحاجة من المبدعين اللبنانيين".

وختم المحامي النسخة بعبارة جاء فيها: "لكي يبقى لبنان بلد النجوم الذي يكرّمهم في حياتهم وليس في مماتهم".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نقلت عن مقربين من المخرج الراحل قولهم إنّه ظل متماسكاً في الأيام الأولى من مرضه إلى حين دخوله منذ نحو أسبوع مرحلة الصّراع مع الموت، لافتين إلى أنّه قد تم وضع أنابيب التنفس الاصطناعي له على أمل اجتيازه الخطر.
وكانت صحة أسمر تدهورت إثر إصابته بمرض عضال ما لبث أن تفشّى في كامل جسمه مما اضطّره لدخول العناية المشدّدة في مستشفى رزق بالأشرفية.

يُشار إلى أنّه تم الإعلان عن وفاة أسمر مساء الأربعاء الفائت.

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