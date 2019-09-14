محامي سيمون أسمر يكشف عن وصيته

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وختم المحامي النسخة بعبارة جاء فيها: "لكي يبقى لبنان بلد النجوم الذي يكرّمهم في حياتهم وليس في مماتهم".
وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قد نقلت عن مقربين من المخرج الراحل قولهم إنّه ظل متماسكاً في الأيام الأولى من مرضه إلى حين دخوله منذ نحو أسبوع مرحلة الصّراع مع الموت، لافتين إلى أنّه قد تم وضع أنابيب التنفس الاصطناعي له على أمل اجتيازه الخطر.
وكانت صحة أسمر تدهورت إثر إصابته بمرض عضال ما لبث أن تفشّى في كامل جسمه مما اضطّره لدخول العناية المشدّدة في مستشفى رزق بالأشرفية.
يُشار إلى أنّه تم الإعلان عن وفاة أسمر مساء الأربعاء الفائت.
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