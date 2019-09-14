مصطفى حجاج يشعل حفل ستاد القاهرة بأغاني ألبومه الجديد "هتزهزه"

اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أحيا المطرب مصطفى حجاج حفلاً غنائياً ضخماً على مسرح صالة الهوكي بإستاد القاهرة الدولي وسط ما يقارب الـ٦٠ ألف شخص من جمهوره.
حيث قدم باقة من ألمع أغانيه و التي تفاعل معها الجمهور بشكلٍ كبير، ومنها "أنا ابن مصر"، "يامنعنع"، "خطوة"، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد "هتزهزه" والتى طالبه الجمهور بإعادة غنائها أكثر من مرة.
يذكر أن شركة Nj Music Productions طرحت منذ أيام الأغنية الرابعة من البوم مصطفى حجاج "هتزهزه" والأغنية بعنوان "بعدك حياتي تمام" من كلمات هيثم سليم وألحان ياسر نور وتوزيع وسام عبدالمنعم.
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