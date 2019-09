شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو و كلمات.."هالزي" تطلق كليب Graveyard..حقق 2.4 مليون مشاهدة في يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على مدى العامين الماضيين، استطاعت النجمة "هالزي" ترسيخ مكانتها كنجمة بوب مهيمنة علي الساحة الغنائية وسط أهم وأشهر نجوم العالم ، الرغم أن هالزي لم تطلق ألبومات منذ ألبومها الأخير Hopeless Fountain Kingdom في عام 2017 ، لكن النجمة الشابة كانت تطلق أغنيات single وهو ما جعلها تكتسب المزيد من الشعبية .

أطلقت أمس النجمة العالمية هالزي كليبها الجديد " Graveyard " و الذي حقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 2.4 مليون مشاهدة علي " يوتيوب" خلال يوم واحد فقط .

كلمات الأغنية

[Verse 1]

It's crazy when

The thing you love the most is the detriment

Let that sink in

You can think again

When the hand you wanna hold is a weapon and

You're nothin' but skin

[Pre-Chorus]

Oh, 'cause I keep diggin' myself down deeper

I won't stop 'til I get where you are

I keep running, I keep running, I keep running

[Chorus]

They say I may be making a mistake

I woulda followed all the way, no matter how far

I know when you go down all your darkest roads

I woulda followed all the way to the graveyard

Oh, 'cause I keep diggin' myself down deeper

I won't stop 'til I get where you are

I keep running when both my feet hurt

I won't stop 'til I get where you are

Oh, when you go down all your darkest roads

I woulda followed all the way to the graveyard (No, oh)

[Verse 2]

You look at me (Look at me)

With eyes so dark, don't know how you even see

You push right through me (Push right through me)

It's gettin' real

You lock the door, you're drunk at the steering wheel

And I can't conceal

[Pre-Chorus]

Oh, 'cause I've been diggin' myself down deeper

I won't stop 'til I get where you are

I keep running, I keep running, I keep running

[Chorus]

They say I may be making a mistake

I woulda followed all the way, no matter how far

I know when you go down all your darkest roads

I woulda followed all the way to the graveyard

Oh, 'cause I keep diggin' myself down deeper

I won't stop 'til I get where you are

I keep running when both my feet hurt

I won't stop 'til I get where you are

Oh, when you go down all your darkest roads

I woulda followed all the way to the graveyard