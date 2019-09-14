فن ومشاهير

طلة جديدة وجمهور كبير في حفل اسطوري لتامر حسنى باستاد القاهرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيا النجم تامر حسنى حفلا غنائياً كبيرا بملعب الهوكى داخل ستاد القاهرة، وكان الحفل استثنائيا للنجم والجمهور، حيث حضر الحفل أكثر من 60 ألف متفرج، لاسيما أن تامر يحمل على عاتقه دائماً مسئولية الحفاظ على متعة جمهوره فى أى حفل يقدمه.

اللافت للنظرأن النجم تامرحسني يعيش مرحلة نجاح جديدة في حياته، خاصة بعد تحقيق ألبومه "عيش بشوقك" أعلى مبيعات و فيلمه "البدلة" أعلى الإيرادات 

وعلى مدار ساعتين قدم خلالها تامر حسنى باقة من أروع أغانيه، إذ افتتح الحفل بأغنية "يابنت الأيه"، ثم تالها أغنية "كل مرة"، وتوالت الأغانى فى الساعة الأولى، كما قدم أغنية "كفاياك أعذار. بتوزيع هادئ، كما قدم العديد من الأغانى الخفيفة والتى تفاعل معها جمهوره ومحبيه، وأخرهم أغنية "عيش بشوقك".

وخلال الحفل، قدم بعضاً من محبى تامر بعض الصور المرسومة باليد، كما أهدى عدد من الجمهور بعض السلاسل الفضية المكتوب عليها ربنا يحميك، وانت حبيبى، بحبك يا تامر، وغيرها من الكلمات التى يعبر عنها الجمهور بحبهم الشديد لنجم الجيل.

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يشار إلى أن النجم تامر حسنى ينتظر عرض فيلمه الجديد "الفلوس" فى شهر أكتوبر المقبل، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، عائشه بن أحمد ، محمد سلام، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم أحمد السقا، والنجمة مى عز الدين، ونجوم مسرح مصرعلى ربيع، وويزو، وآخرون، فيلم "الفلوس" قصة  تامر حسني ، سيناريو و حوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، كما يحضر النجم تامرحسني فيلم آخر بعنوان " مش أنا " قصة و سيناريو و حوار تامرحسني وإخراج  ساره وفيق.

 

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