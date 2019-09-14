شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. زياد برجى يحيى حفلا غنائيا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى المطرب زياد برجي مساء اليوم السبت، حفلا غنائيا في لبنان، ومن المنتظر أن يقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته منها، بقعد لحالي، شو حلو، حبيبي وينو، وغيرهم.

طرح الفنان اللبناني زياد برجي منذ أيام كليب أغنيته الجديدة "لعيونك الحلوين"، عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهيرة "يوتيوب"، من كلماته، وألحان وتوزيع هادى شرارة.

الجدير بالذكر أن المطرب والملحن زياد برجى تعاون مؤخرا مع النجمة اللبنانية مايا دياب، من خلال كليب جديد يحمل اسم "خسرنا بعض"، والذى لاقى استحسان جمهوره وجمهورمايا دياب.