شكرا لقرائتكم خبر عن عرض لقطات جديدة من الموسم الأخير لـ Mr. Robot بطولة رامى مالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الصفحة الرسمية لمسلسل الدراما والإثارة الشهير Mr. Robot بطولة النجم ذات الأصول المصرية رامى مالك، عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، عن لقطات جديدة للموسم الخامس والأخير المقرر عرض أولى حلقاته يوم 6 أكتوبر المقبل.
وفى تصريح لمخرج المسلسل قال "الموسم الرابع والأخير من مسلسل Mr. Robot سيضم الكثير من المفاجآت والإجابات على اسئلة طالما وجهت للمسلسل منذ الموسم الأول، ولا يمكننى الانتظارأكثرمن ذلك لمشاركته مع المشاهدين، ومعرفة آرائهم".
وعلى سياق متصل كان قد حصل "مالك" على جائزة الأوسكارعن أفضل ممثل لدوره في فيلم "Bohemian Rhapsody"، ويعتبر هذا المسلسل هو السبب الرئيسى والأشهر فى شهرة رامى قبل حصوله على الأوسكار عن دوره بفيلم فيلم "Bohemian Rhapsody" ، ويخوض مالك حاليا تجربة جديدة بتجسد دور الشرير فى فيلم جيمس بوند القادم بمشاركة دانيا كريج.
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