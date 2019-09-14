إيرادات الجمعة.. "it: chapter two" الأول و"Official secrets" بالمركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس الجمعة 13 سبتمبر، إيراد قُدر بـ483 ألفًا و994 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، بعد تحقيقه 234 ألفًا و318 جنيها، واحتل المركز الثالث فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، محققًا 231 ألفًا و959 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم 47 meters down وحقق 174 ألفًا و353 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "scary stories to tell in the dark"، بعد تحقيقه 100 ألف و395 جنيهًا، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "once upon a time in Hollywood" بطولة Leonardo Di Caprio، محققًا 81 ألفًا و818 جنيها، وفي المركز السابع يأتي فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 65 ألفًا و128 جنيها.

وحصل على المركز الثامن فيلم "The Lion King"وبلغ إيراده أمس 53 ألفًا و704 جنيهات، واحتل المركز التاسع فيلم The Queen's Corgi وقُدر إيراده أمس بـ36 ألفًا و74 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "Official secrets" محققًا 34 ألفًا و232 جنيهًا.