أصالة عن ابنتها شام: ملامحها كما حلمت طاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

شاركت المطربة السورية أصالة نصري جمهورها بصورة تجمعها بابنتها شام الذهبي، معربة عن حبها لها وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

وكتبت: "صباح الفلّ ملامحها كما حلمت طاهرة وفيّة مُحبّة ذكيّة واضحة، إنّ أخطأت اعتذرت ولا تكنفي بما تُعطي، بل تزداد كلّ يوم عطاء وتألّقاً، نعيش معاً مراحل كلّ منّا مشاركة، فيها طفولتي وبي نضجها".

وتابعت: "هي الحبيبة الباقية، الدائمة الحنونة الّتي تبكي إنّ بكيت وتثور عنّي حتّى وإنّ كانت هي سبب ثورتي، هي إبنتي وكما هي تفخر أنّ تكون (بنت أصالة)، أنا أكثر منها فخر بها، لأنّها ستُكمل مشوار المحبّة والتعايش والتعاطف".

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وأضافت: "تُكملني بلّ هي زينة صفاتي، وخلاصة شعوري، وأطراف ضميري، وهي عالمي وأملي، الله بحفظها ويحفظكم جميعاً ومنّ تُحبّون".

يُذكر أن أصالة نصري طرحت منذ أسابيع ألبومها الجديد والذي ضم 10 أغاني، أبرزها: "جابوا سيرته"، "نكتة بايخة"، "بنت أكابر"، وغيرها.