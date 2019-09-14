عروض "مسرح مصر" تمنع كريم عفيفي من استلام تكريمه في "الفضائيات العربية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان كريم عفيفي عن سعادته بالحصول على جائزة أفضل ممثل شاب، من مهرجان الفضائيات العربية، عن دوره في مسلسل "ولد الغلابة" الذي عُرض في السباق الرمضاني الماضي.

وقال عفيفي في بيان صحفي "سعيد جدًا بالتكريم من مهرجان له مصداقية على مستوى الوطن العربي"، مؤكدًا أن اعتذاره عن عدم الحضور واستلام الجائزة بنفسه، يرجع إلى ارتباطه بالعروض المباشرة في الموسم الأخير من "مسرح مصر".

جدير بالذكر أن عفيفي حقق نجاحًا كبيرًا بدور حمزة الذي قدمه في مسلسل "ولد الغلابة" أمام الفنان أحمد السقا، وحاز على إشادات النقاد وإعجاب الجمهور، كما شارك في نفس الموسم بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" مع الفنان علي ربيع.