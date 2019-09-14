وفاء عامر توجه رسالة لشقيقتها "آيتن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعربت الفنانة وفاء عامر عن حبها لشقيقته الفنانة آيتن عامر، موجهة لها رسالة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". ونشرت وفاء صورة لها مع شقيقتها آيتن، معلقة: "أختي النجمة الجميلة القمر بفرح وفخورة بيكي لما بسمع عنك كلام يرفع الرأس شكرا يا رب عقبال عمر وأولانا جميعا". Advertisements ومن جانبها ردت عليها آيتن: "بحبك يا فوففا". يذكر أن آيتن عامر شاركت في بطولة مسلسل "طلقة حظ" بجانب مصطفى خاطر وهبة مجدي، ومحمد أنور، ورانيا شاهين، إنعام سالوسة، ومن إخراج أحمد خالد أمين، وعُرض في رمضان الماضي، بينما شاركت وفاء في نفس الموسم بمسلسل "حكايتي" مع الفنانة ياسمين صبري.

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