تراند اليوم : رد فعل صادم على ظهور "السقا" مع "رانيا يوسف"

أثارت الممثلة المصرية رانيا يوسف ، الجدل بين متابعيها عبر حسابها الخاص على تطبيق "إنستجرام" بنشرها مجموعة من الصور تجمعها بالنجم أحمد السقا.

الصورة التي التقطت لرانيا والسقا كانت من داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية حيث اجتمعا بالمصادفة، وكانا يؤديان التدريبات اليومية لهما.

وظهر السقا في الصور وقد زادت عضلاته وبنيته الجسدية مما دعا رانيا لأن تعلق على الصور بقولها: "ما شاء الله.. الله أكبر" وذلك لإبعاد الحسد عنه.

وأثارت البعض تساؤلات عن شكل السقا في أحدث إطلالاته. وعلق أحدهم: "هو أحمد السقا عامل كده ليه؟"، بينما قال آخر معلقًا: "شكلك كبر قوي".

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فيما علق ثالث ساخرًا: "خمسة وخميسة في عين اللي ما يصلي على النبي.. إيه يا أـم سيد أنت داخلة حمام الثلاثاء".

يذكر أن أحمد السقا عرض له رمضان الماضي مسلسل "ولد الغلابة" وشاركته في بطولته مي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي.

فيما تواصل رانيا تصوير دورها في مسلسل "مملكة إبليس"، وتشاركها في بطولته النجمة غادة عادل، ولم يتم تحديد موعد عرضه حتى الآن.