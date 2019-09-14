محمد رمضان يكشف لـ "الـوفـد" علاقته بـ"الموسيقيين" وسر سجدته على المسرح

قال الفنان محمد رمضان، إن نقابة المهن الموسيقية،لم توجه له قرارت بشكل رسمي بشأن عدم منحه التصاريح للحفلات الغنائية، لافتًا إلى أن علاقته بالنقابة طيبة.

وأكد "رمضان" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن جميع

أغانيه التي تم طرحها كانت بموافقة من نقابة المهن الموسيقية.

وعن الانتقادات التي شهدها حفله الأخير قال: "الحفل الأخير شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا لم يتواجد بحفلات الساحل

الشمالي من قبل، وأضاف أن سجدته على المسرح هي عبادة بين العبد وربه التي تكون في العلن والخفاء".

وعن إطلالته الغريبة خلال الحفل وظهوره مؤخرًا بملابس عارية أمام الجمهور قال: "في الحقيقية هذه ملابس شباب جيلي في الفترة الأخيرة وسوف تتغير الملابس مع تقدم العمر بالتأكيد".