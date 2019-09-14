قال الفنان محمد رمضان، إن نقابة المهن الموسيقية،لم توجه له قرارت بشكل رسمي بشأن عدم منحه التصاريح للحفلات الغنائية، لافتًا إلى أن علاقته بالنقابة طيبة.
وأكد "رمضان" في تصريحات خاصة لـ "بـوابـة الـوفـد" أن جميعأغانيه التي تم طرحها كانت بموافقة من نقابة المهن الموسيقية.
وعن الانتقادات التي شهدها حفله الأخير قال: "الحفل الأخير شهد حضورًا جماهيريًا ضخمًا لم يتواجد بحفلات الساحلالشمالي من قبل، وأضاف أن سجدته على المسرح هي عبادة بين العبد وربه التي تكون في العلن والخفاء".
وعن إطلالته الغريبة خلال الحفل وظهوره مؤخرًا بملابس عارية أمام الجمهور قال: "في الحقيقية هذه ملابس شباب جيلي في الفترة الأخيرة وسوف تتغير الملابس مع تقدم العمر بالتأكيد".
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يكشف لـ "الـوفـد" علاقته بـ"الموسيقيين" وسر سجدته على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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