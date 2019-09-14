بالصور.. هاني البحيري أفضل مصمم أزياء بمهرجان الفضائيات العربية

حصل مصمم الأزياء هاني البحيري، على جائزة أفضل مصمم أزياء، وذلك خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية المقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
بينما حصلت دار الأندلس، على جائزة أفضل دارأزياء، وذلك بالدورة الـ ١٠ من المهرجان.
ويشار إلى أنه انطلق مساء أمس، الجمعة، مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلكفي إحدى الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.
ويذكر أن جوائز مهرجان الفضائيات العربية تنقسم إلى ثلاث جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة، ومن المتوقع حضور عدد كبير من النجوم في مختلف المجالات.
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