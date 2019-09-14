بالصور.. ياسين أمير الأفضل لعام2019 بمهرجان الفضائيات العربية

حصل الطفل ياسين أمير، على جائزة الأفضل لعام 2019، وذلك خلال حفل مهرجان الفضائيات العربية المقام بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.
ويشار إلى أن انطلق مساء أمس، الجمعة، مهرجان الفضائيات العربية، في دورته العاشرة، وذلك في إحدى الفنادقالكبرى المطلة على نهر النيل بوسط القاهرة.
ويذكر أن جوائز مهرجان الفضائيات العربية تنقسم إلى ثلاث جوائز هي جوائز الجمهور، جوائز النقاد، وجوائز المهرجان الخاصة.
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