شاهدوا الليث حجو يوجه رسالة مصورة لـ باسم ياخور وايمن رضا.. هل يدعوهما للمصالحة!

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - وجه المخرج السوري المعروف الليث حجو رسالة لكل من النجمين السوريين باسم ياخور و أيمن رضا تضمنت رسالة واضحة بدعوتهما إلى المحبة، بعيداً عن المشاكل التي تعصف بعلاقتهما حالياً .

ونشر حجو مقاطع للنجمين من الأجزاء الأولى لمسلسل “بقعة ضوء” الذي تشاركا ببطولته تحت إدارة الليث وأرفقها بمقطع من شارة المسلسل المصري الشهير ” المال والبنون ” التي اداها الفنان علي الحجار .



ويبدو واضحاً من الفيديو أن رسالة الليث تدعو النجمين للمصالحة بعد الخلاف بينهما وكان الحديث عن هذا الخلاف قد ظهر بعد حلول أيمن ضيفاً على باسم في برنامج ” أكلناها ” على قناة “لنا” السورية، والذي كان مسجلاً وتم عرضه قبل مدة قصيرة وتم في نهايته اتفاق النجمين على فتح صفحة جديدة وبعد عرض الحلقة نشر باسم صورة له برفقة أيمن ولكن الأخير أعاد الخلاف إلى الواجهة بعد نشره تعليق عبر صفحته الرسمية على ” فيسبوك ” طالباً من باسم الابتعاد عنه وعدم إشهار برنامجه على حسابه ” حسبما قال أيمن ” .

وجاء هذا التعليق بعد إجابة ياخورعلى سؤال خلال استضافته للشيف أنطوان ببرنامج ” أكلناها ” رداً على سؤال الشيف، بأنّ أيمن يتناول الطعام بطريقة سوقية.

بدوره وبعد نشر أيمن لتعليقه، لم يرد باسم، الذي يتابع في الوقت الحالي تصوير مسلسله الكوميدي الناقد ” ببساطة ” من إخراج تامر اسحاق و إنتاج شركة “روي برودكشن ” .