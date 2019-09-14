شاهدوا.. أنقذ نفسه بعد سقوطه من مبنى شاهق‎ في الصين

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه رجل في الصين وقد اثار دهشة الكثيرين بطريقته ومحاولته النجاة من موت محتم نتيجة السقوط من مبنى شاهق الارتفاع.

وبحسب ما اشارت “ارم نيوز”، يبدو أن الرجل كان قد سقط بالفعل من إحدى الشرفات، ولكنه أراد إنقاذ الموقف بسرعة، وفي الفيديو يمكن رؤيته ينزلق مستندًا بجانبه على الحائط بينما يستند بساقيه على عمود أمامه.

ولاحقًا، يمكن رؤية كيف مد الرجل كلتا ساقيه ليستند على الجدارين، بينما يستند على يد واحدة ويستخدم الأخرى للاتصال بالنجدة، وظل عالقًا بين عدة طوابق قبل السقوط في نهاية المطاف، وفقًا لما ورد في صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وفي الصور، يظهر الرجل الذي لم يُكشف عن اسمه، راقدًا على الأرض بعد سقوطه ومحاولاته المضنية لتجنب تلك السقطة.

هذا وذكرت التقارير أن الواقعة حدثت يوم الثلاثاء في مدينة ”ماومينغ“، إلا أن الفيديو تم تداوله على نطاق واسع أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك منصة ”ويبو“، نظيرة تويتر في الصين.

وتعليقًا على الفيديو، قال أحد المستخدمين ساخرًا: “يبدو أنه كان يفر من شقة عشيقته، فانتهى به الأمر في ذلك الوضع الخطير”.

وعلى الرغم من تداول شائعات بأن الرجل توفي، إلا أن الشرطة نفت تلك المزاعم، وقالت في بيان إنه لا صحة لتلك الادعاءات، كما قالت إنها لم تتلق أي بلاغات بشأن حالة وفاة تتطابق مع محتوى الفيديو وحالة الرجل.

وقد أطلقت الشرطة تحقيقًا واسعًا في الواقعة، بينما لم يتم كشف تفاصيل عن طبيعة إصابة الرجل.