شاهد .. مواطنة سعودية تقود انقلاب ” سعوديات بدون عباءة “

كتب امير فتحي في السبت 14 سبتمبر 2019 11:48 صباحاً - انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الأيام الماضية هاشتاج يحمل إسم ” سعوديات بدون عباءة ” والذي أثار الكثير من الجدل .

وجاء ذلك إثر قيام مواطنة سعودية تدعى ” مشاعل الجالود ” بقيادة انقلاب على التقاليد في المملكة العربية السعودية من خلال التجول بالشارع من دون عباءة أو نقاب في مدينة الرياض .

وكشفت أن اتخاذها لهذه الخطوة اعتمد على تصريحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عندما صرح في مقابلة مع قناة أمريكية منذ أشهر وقال : ” إن الدين الإسلامي يوجب على المرأة الاحتشام لكنه لم يحدد زيا معينا ” .

وأضافت مشاعل إنها لديها حرية اختيار ما ترغب في ارتدائه .

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ولكنها أشارت إلى إمكانية تعرضها للخطر من جانب بعض المعارضين لذلك أو المتطرفين بسبب عدم ارتدائها للعباءة .

ووجد الهاشتاج تفاعلا كبيرا بين رواد مواقع التواصل الأجتماعي وخاصة موقع التغريدات ” تويتر ” والذين انقسموا بين مؤيد ومعارض للفكرة .

فهناك من قال أن التخلي عن الزي التقليدي يمثل إهانة للنساء ويعرض مفاتنها للرجال الغرباء .. وأن تصريحات الأمير محمد بن سلمان لا تعني التخلي عن العباءة وإنما تعني أن لون العباءة لا يتعين أن يكون بالضرورة أسود .

وعلى الجانب الآخر جاء المويدون للفكرة يطالبون بقانون لحمايتها من بطش الأهل ورجال الدين .