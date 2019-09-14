كيفانج تاتليتوج زوجته ينعشان حبهما في بالي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم التركي كيفانج تاتليتوج اختار أن يختم أجازته الصيفية بشكل مختلف خارج تركيا، برحلة رومانسية مع زوجته، منسقة الأزياء باشاك ديزر.

كيفانج وزوجته طارا إلى جزيرة بالي، حيث الطبيعة الخلابة، والبعد عن ترصد عدسات الباباراتزي لهما، وقد حرصت باشاك على مشاركة محبيها بلقطات من أجواء أجازتها، عكست مدى استمتاع واستجمام الثنائي هناك.

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يُذكر أن كيفانج تاتليتوج احتفل بزفافه على باشاك فبراير عام 2016 بحفل بسيط في فرنسا، حيث تعرف عليها خلال عملها كمنسقة أزياء في مسلسل «العشق الممنوع»، لتطور علاقتهما كصداقة ثم إلى علاقة عاطفية، كُللت بالزواج.

من ناحية أخرى، عُرض لكيفانج تاتليتوج حديثاً مسلسل «الاصطدام» الذي يشارك في بطولته أمام النجمة التركية إلتشين سانجو، أنور صايلاك، وغيرهما، عُرض له في السينما، فيلم «الأعمال المنظمة 2»، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، وعن هذا الدور، فاز مهند بجائزة أفضل ممثل كوميدي سينمائي في حفل توزيع جوائز “صدري التشيك” للسينما والمسرح.