توم هانكس يتألق كعادته في فيلمه الجديد

متابعة بتجـــــــــــرد: النجم الأميركي توم هانكس الحائز جائزة الاوسكار مرتين، تصدر فيلمه الجديد A Beautiful Day in the Neighborhood، اعلى التقييمات، وذلك عقب العرض الاول للفيلم المشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان تورنتو السينمائي الدولي في دورته الـ44، والفيلم من إخراج مارييل هيلر، وتأليف ميكا فيتزرمان بلو، نوح هارفستر، بطولة كل من: توم هانكس، ماثيو ريس، إنريكو كولانتوني، ويندي ماكينا، كريس كوبر، تامي بلانشارد، سوزان كيليتشي واتسون، سكينة جافري، مادي كورمان، كيتي كريستال، ماربيل هيلر ومن المقررعرضه في دور العرض السينمائية في 22 نوفمبر المقبل.

يتناول الفيلم سيرة ذاتية حقيقية حيث يلعب توم هانكس دور الإعلامي الراحل فريد روجرز، الذي قدم على مدى سنوات عمله في مجال الإعلام عددا كبيرا من الحلقات التلفزيونية الخاصة بتقديم المحتوى التعليمي للأطفال داخل الولايات المتحدة، وقد نال في 2002 وسام الحرية الرئاسي الذي يعد أعلى وسام يُمنح لشخص مدني في الولايات المتحدة الأميركية.

حالة من الجحيم

صرح الممثل الأميركي الكبير خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالفيلم، والذي قدمه بصحبة فريق عمل الفيلم في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي. بقوله إن تصويرA Good Day in the Neighborhood، كان “جحيما” بسبب متطلباتي الشخصية، وهذا ما أكدته مخرجة العمل والمشاركة في بطولته ماريل هيلبر بسبب قيامه بالعديد من التعديلات على اسكريبت الفيلم.

ويعد الفيلم التجربة السينمائية الثانية التي تتناول قصة فريد روجرز، عقب الفيلم الوثائقي Won’t You Be My Neighbor?، الذي طرح في شهر يونيو الماضي، وتم اختياره ضمن القائمة القصيرة لترشيحات جوائز الأوسكار فئة الأفلام الوثائقية في دورتها الـ91.