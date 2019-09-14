الأرجنتين في نهائي بطولة العالم لكرة السلة

متابعة بتجـــــــــــرد: عادت الأرجنتين الى المباراة النهائية من بطولة العالم لكرة السلة بعد فوزها على فرنسا بنتيجة 80-66 في المباراة نصف النهائية من البطولة الحالية في الصين.

وسجّل اللاعب الخبير لويس سكولا 28 نقطة و13 متابعة، ساهم فيها بالفوز الارجنتيني.

كما سيلعب سكولا (39 عاما ) مباراته النهائية الثانية بعد عام 2002 التي خسرت فيها الأرجنتين أمام يوغوسلافيا سابقاً في انديانابوليس، فيما سجّل ايفان فورنييه و فرانك نتيليكينا 16 نقطة لفرنسا التي ستلعب على الميدالية البرونزية مع استراليا.