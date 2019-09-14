تفاصيل أحداث فيلم “ريما” لـ مايا نصري

متابعة بتجــــــــــرد: يتم حاليًا تصوير فيلم “ريما” للمخرج معتز حسام، ومن بطولة الفنانة اللبنانية، مايا نصري، والسوري فراس سعي في القاهرة، تمهيدًا لعرضه بدور العرض السينمائي، خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكان الفيلم، قد شهد اعتذار الفنانة حنان مطاوع عن بطولته، لعدم إعجابها بأبعاد شخصية “مي” المُرشحة لها، والتي أسندت أخيراً إلى مايا نصري، فضلاً عن ارتكاز الأحداث على الطفلة “ريما” التي تجسد دورها ريم عبد القادر.

وعن مشاركة الفنان محمد ثروت في الفيلم، يبتعد ثروت لأول مرة عن الكوميديا، وذلك لتجسيده دور الزوج الأول لـ “مي” التي تنفصل عنه، بعد تسببه في إجهاضها، وذلك نتيجة لتعاطيه المخدرات، بشكل يومي، ما يؤثر سلبًا على تصرفاته وسلوكياته، ما يدفع زوجته إلى تحرير محضراً شرطيًا، فيتم احتجازه داخل مستشفى الأمراض النفسية والعصبية للكشف عن قواه العقلية.

ويتمكن ثروت من الهرب بعدها بفترة، ويقرر الانتقام من زوجته، بعد أن يعلم بنبأ زواجها من صديقه، رجل الأعمال فراس سعيد، الذي تتحول علاقته معه إلى عداوة.

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تلجأ “مي” إلى طبيبة نساء وتوليد بحسب الأحداث، وخصوصًا أنها لم تحمل منذ واقعة إجهاضها، فتنصحها بتعاطي عدد من الأدوية، التي تواظب بطلة الفيلم على تناولها من دون نتيجة، إلى أن تلتقي بالطفلة “ريما”، التي تملك قدرات خاصة تُميزها عن سائر البشر.

تعرض “مي” على زوجها تبني “ريما” لعدم قدرتها على الإنجاب، وحينما تعلم الطفلة بمشكلة “مي” فيما يخص الحمل، تطالبها بالابتعاد عن الأدوية لحدوث الحمل، وبالفعل تُفاجأ “مي” بحملها من فراس سعيد، وتتوالى الأحداث.

يذكر أن الفيلم، يشارك في بطولته، هالة فاخر وعلاء مرسي وإيهاب فهمي، ومن تأليف محمد أنور.