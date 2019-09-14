“شغَّلني بدل ما تسلّفني”.. خالد الصاوي يروي مشاركته في “إطلعولي برة”

متابعة بتجــــــــــرد: لم يُكن الفنان خالد الصاوي مُرشحاً للمشاركة في بطولة فيلم “إطلعولي برة”، الذي طُرح بدور العرض السينمائي في العام الماضي، ولكن كواليس مشاركته كانت ورائها قصة غريبة كشف عن خباياها في تصريحات صحفية له.

وذكر الصاوي، بأنه كان يمرّ بضائقة مالية خلال تلك الفترة، ما دفعه إلى طلب قرض من المنتج أحمد السبكي، الذي لم يتردد في تلبية طلبه بحكم صداقتهما الوطيدة.

مضيفًا أنه “اتجه إلى مقر شركة الأخير، وفي أثناء تبادلهما أطراف الحديث، باغته السبكي بمشروع فيلم “إطلعولي برة”، ورشحه للمشاركة فيه، في حال إعجابه بالفيلم والدور المُرشح له”.

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وتابع: “وافقت من دون تردد، وأنا على ثقة في السبكي والمخرج وائل إحسان، وكذلك بسبب حبي للفنان كريم محمود عبد العزيز وأحمد فتحي”، ومن هنا قلت له: “شغلني بدل ما تسلفني”، ورفضت حينها قراءة السيناريو ووقعت عقد الانضمام إليه.

ووجه الصاوي انتقادًا لنفسه بسبب هذا الفيلم قائلاً: “أحب نقد ذاتي طوال الوقت، ومن ثم أشعر أن هذا الفيلم، اتسلق مني، مثلما نقول باللهجة الدارجة، وهذا ليس انتقاصاً من قيمة الفيلم أو جهد صُنّاعه، وكذلك لا ألوم أحداً عليه، بل أشكرهم على وجودي ضمن أبطاله، ولكني أتحدث عن رؤيتي لنفسي من خلاله، حيث أجد أنني لم أعمل بالشكل الذي ينبغي، وربما أن أزمتي مع المنتج ممدوح شاهين حينها كانت السبب، بحكم عدم حصولي على مستحقاتي المالية منه عن مسلسلي الصعلوك وهي ودافنشي، واضطراري لمقاضاته آنذاك”.

كان قد شارك في بطولة فيلم “اطلعولي برة” كريم محمود عبد العزيز، يومي فؤاد، ملك قورة، إيهاب فهمي، محمد نور، من تأليف طارق الأمير وفادي أبوالسعود.