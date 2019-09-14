تفاصيل المشاهد المحذوفة من فيلم “ولاد رزق 2”

متابعة بتجـــــــــــرد: فاجأت الفنانة، ريم مصطفى، جمهورها بالظهور في 4 مشاهد فقط، ضمن أحداث الجزء الثاني من فيلم “ولاد رزق” للمخرج طارق العريان، الذي يعرض حالياً في دور العرض السينمائي في مصر والبلدان العربية، إذ رأى الكثيرون، أن هذه المشاركة لم تُضف جديدًا للفنانة الشابة على المستوى السينمائي، رغم سيرها بخطوات ثابتة في الدراما التليفزيونية.

وكشف مصدر مطلع من داخل الفيلم لـ “روتانا.نت” عن قيام المخرج طارق العريان والسيناريست صلاح الجهيني، بحذف نحو 17 دقيقة من دور “ريم” قبل انطلاق التصوير، لافتًا إلى أن الفنانة ألفت عمر، كانت المُرشحة الأولى لهذه الشخصية، أثناء مرحلة الكتابة.

وأوضح المصدر أن طبيعة المشاهد المحذوفة من السيناريو، كانت تجمعها بكل من خالد الصاوي وعمرو يوسف، حيث كانت تُظهر محاولاتها للإيقاع بهما في شباكها، قبل أن تقع في حب الأخير، ومن ثم تتفق معه على النيل من الصاوي، بسبب اشمئزازها من احتياله على المصريين، رغم كونه دبلوماسي أجنبي، بحسب الأحداث.

وأشار المصدر إلى اضطرار العريان لحذف هذا الخط الدرامي من الأحداث، بهدف الحفاظ على إيقاع الفيلم وطول مدته، فاعتذر من الفنانة، ألفت عمر، واستعان بالفنانة ريم مصطفي لتأدية الدور بدلاً منها.

“ولاد رزق 2” من بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، محمد ممدوح، نسرين أمين.