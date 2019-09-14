متابعة بتجــــــــــــرد: تلوح في الأفق بوادر تصادم بين الفنانين، أمير كرارة وآسر ياسين، بسبب فيلميهما “العقرب” و”الشايب”، المقرر انطلاق تصويرهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما لم يتحدد بعد موعد عرضهما حتى الآن.
وكشفت مصادر خاصة لـ “روتانا.نت” عن تشابه إطار الفيلمين بشكل كبير، لكون أحداثهما تدور داخل أحد السجون، رغم أن أحداث “العقرب” تدور في زمن المستقبل. أما “الشايب” فيُقدم في الزمن الراهن، ولكن 90% من أحداث كليهما تدور داخل السجن.
الأمر الذي ينذر بفتح باب الصراع بين صناع الفيلمين حول تشابه أحداثهما، بحسب تصريحات المصادر.
يذكر أن فيلم “العقرب” من تأليف تامر إبراهيم وإخراج بيتر ميمي، أما فيلم “الشايب” من تأليف صلاح الجهيني وإخراج حسين المنباوي.
كانت هذه تفاصيل خبر تصادم وشيك بين أمير كرارة وآسر ياسين بسبب “زنزانة” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.