تصادم وشيك بين أمير كرارة وآسر ياسين بسبب “زنزانة”

متابعة بتجــــــــــــرد: تلوح في الأفق بوادر تصادم بين الفنانين، أمير كرارة وآسر ياسين، بسبب فيلميهما “العقرب” و”الشايب”، المقرر انطلاق تصويرهما خلال الأشهر القليلة المقبلة، فيما لم يتحدد بعد موعد عرضهما حتى الآن.

وكشفت مصادر خاصة لـ “روتانا.نت” عن تشابه إطار الفيلمين بشكل كبير، لكون أحداثهما تدور داخل أحد السجون، رغم أن أحداث “العقرب” تدور في زمن المستقبل. أما “الشايب” فيُقدم في الزمن الراهن، ولكن 90% من أحداث كليهما تدور داخل السجن.

الأمر الذي ينذر بفتح باب الصراع بين صناع الفيلمين حول تشابه أحداثهما، بحسب تصريحات المصادر.

يذكر أن فيلم “العقرب” من تأليف تامر إبراهيم وإخراج بيتر ميمي، أما فيلم “الشايب” من تأليف صلاح الجهيني وإخراج حسين المنباوي.