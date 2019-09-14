أحمد عز يستعد لمسرحية “علاء الدين” وهذا ما قاله

متابعة بتجــــــــــرد: أرجع الفنان أحمد عز، سبب تأخر انطلاق تحضيرات مسرحيته الجديدة “علاء الدين” للمخرج مجدي الهواري، إلى انشغاله بتصوير فيلمه الجديد “العارف.. عودة يونس” في بلغاريا.

وقال عز في تصريحات له، أنه بحاجة لإجراء بروفات تحضيرية لهذه المسرحية، بما لا يقل عن 40 بروفة، بحسب قوله، لإن المسرح يحتاج إلى استعدادات خاصة ومختلفة عن السينما.

وأضاف: “أنا متحمس جدًا لمسرحية “علاء الدين”، لإنها ستحقق أمنيتي في اقتحام مجال المسرح، ولكن بما أنه مجال جديد بالنسبة لي، فلا بد أن أتحضَّر له جيدًا كي أكون على قدر المسؤولية، وأذكر أنني تحدثت في هذه الجزئية مع الفنان الكبير يحيى الفخراني وأيدَّ وجهة نظري، وأود في هذه المناسبة أن أهنئه على النجاح الكبير لمسرحيته “الملك لير” في مصر والسعودية”.