تامر حسني يحيي الحفل الأصعب في حياته باستاد القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أحيا المغني المصري تامر حسني حفلاً ضخماً على ملعب الهوكي في استاد القاهرة الدولي، وسط حضور جماهيري غفير بلغ حوالي 60 ألفاً.





وقال حسني (42 عاماً) عن حفل الجمعة: "من أنجح وأصعب الحفلات في حياتي من حيث روح الحب الجميلة المتبادلة بيننا، وتتمثل صعوبته في الخوف على العدد الكبير للجماهير التي ملأت أرض الاستاد ومدرجاته بأكملها".





وأضاف عبر صفحته الرسميّة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "شرفتوني وحبكم وصلني وبالتأكيد حبي وخوفي عليكم وصلكم، ربنا يحفظكم وأشوفكم كل سنة في نجاح"، مختتماً تغريدته بتوجيه الشكر لمَن ساعده في تنظيم الحفل.





وقدَّم المغني الشاب باقة من أشهر أغنياته من بينها: "بنت الإيه، كل مرة، عيش بشوقك، ريّح بالك، تليفوني رن، كفاياك أعذار، ناسيني ليه، مايحرمنيش منك، بطلة العالم في النكد، لو كنت نسيت".





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سينمائياً، ينتظر حسني عرض فيلمه الجديد "الفلوس"، المقرر عرضه خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول، والذي يشاركه البطولة فيه كل من خالد الصاوي، وزينة، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، إضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف هم: أحمد السقا، ومي عز الدين، وعلي ربيع، وويزو.







