هيفاء حسين تعلن حملها عبر انستغرام بهذه الصورة

كشفت الممثلة البحرينية هيفاء حسين عن خبر حملها بصورة عبر حسابها على انستغرام حيث ظهرت الى جانب زوجها الفنان حبيب غلوم، معلنة الخبر السعيد.

وظهرت هيفاء مرتدية فستاناً أبيض اللون وعلامات الحمل بارزة على بطنها المنتفخ، وقالت: “أنا بنتظارك يافرحتي وفرحة من حولي”.

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وأكدت “حسين” في تصريح لـ “الأيام” أنها في شهرها السابع وستضع مولودها في كانون الاول/ديسمبر المقبل. ورفضت الكشف عن جنس الجنين تاركة الموضوع كمفاجأة.

ورداً على سؤال حول اسم الطفل الذي وقع الاختيار عليه، لفتت الى أنها لم تتفق مع زوجها حبيب غلوم على الاسم بعد ولكنها قالت “عادة يقع الزوجين في صراع بسبب اختيار الاسم ولكن الزوج ينتصر غالباً وأتمنى أن أنجب بنتًا لأن لدي ولد، وزوجي أيضا يتمنى ذلك”.

الجدير بالذكر أن الفنانة هيفاء حسين لديها ولد يدعى “سعد” من زواج سابق. وقد ارتبطت بزوجها الفنان الإماراتي د. حبيب غلوم عام ٢٠١٠.