بفساتين ساحرة.. نجمات الفن يتألقن على السجادة الحمراء في مهرجان الفضائيات العربية.. من الأجمل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اشتعلت حرب الفساتين بين نجمات الفن على السجادة الحمراء، في حفل توزيع مهرجان الفضائيات العربية، الذي أقيم مساء أمس في دار الأوبرا المصرية.

ورصدت "فوشيا"، تألق العديد من النجمات، من خلال ارتدائهن أجمل الأزياء، التي ساهمت في إبراز جمالهن وأنوثتهن.

ومن أكثر الفنانات اللائي تألقن في هذا المهرجان، النجمة اللبنانية نادين نجيم، والتي ارتدت فستانًا أنيقًا للغاية؛ ما أضفى عليها المزيد من الجمال، وغيرها من النجمات.