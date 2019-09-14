إمارات رزق تعلن طلاقها عبر فيسبوك







اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: أعلنت الممثلة السورية إمارات رزق إنفصالها عن زوجها الفنان حسام جنيد. وكشفت في منشور عبر صفحتها الخاصة على "فايسبوك" عن طلاقها رسميّا من زوجها قائلة: " ابغض الحلال عند الله الطلاق..... بس تم بيني وبين حسام...بتمنى التوفيق لابو وطن وانشالله تكون الحياة الجاي أحسن إلي والو بتمنى بعد هالبوست ما يصير بعدها أي اسئلة او تعليقات عن هالموضوع... واللي بيجي من الله يا محلاه ".

بدوره كتب جنيد: "أبغض الحلال عند الله الطلاق، تم بيني وبين إمارات الطلاق بتمنى التوفيق لأم وطن وإن شاء الله تكون الحياة الجاي أحسن إلي وإلها، بحبكن وبرفع راسي فيكن".

يذكر أن إمارات وحسام تزوّجا عام 2010 وأنجبا "وطن" و "إحساس" ولاحقتهما شائعات طلاقهما لسنوات قبل أن يعلنا الأمر رسميا يوم أمس.

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