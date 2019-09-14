شكرا لقرائتكم خبر عن "سنة أولى محمد محيى".. 4 مواهب جديدة تظهر فى ألبومه الجديد «بتاع زمان» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألبوم المطرب محمد محيى الجديد «بتاع زمان»، الذى يطرح قريبا يشهد عودة التعاون بين محيى وثلاثة من كبار صناع الأغنية الذين تعاون معهم محيى فى بداياتهم قبل أن يصبحوا نجوما لصناعة الأغنية الآن مثل حسام حسنى، وأيمن بهجت قمر، وعنتر هلال، ووليد سعد، كما أنه يشهد أيضاً بداية انطلاقة لعدد من المواهب الشابة فى الكتابة واللحن، ويكشف ”الخليج 365” بعض التفاصيل عنهم.

سلطان صلاح :

يتعاون الشاعر سلطان صلاح مع المطرب محمد محيى في ألبومه الجديد، بـ3 أغنيات، الأولى تحمل اسم "يوم جديد" من ألحان مدين، وتوزيع فهد، وتحمل طابعا دراميا عن الأمور الحياتية، أما الأغنية الثانية "بتاع زمان" من ألحان مدين، وتوزيع عادل واصف، يقدمها بـ "استايل" جديد، وتعد الأغنية الرئيسية للألبوم، أما الغنوة الثالثة، فبعنوان "ماتسألوهاش"، من ألحان محمد محيى، وتوزيع حسام حسنى.

الشاعر هانى رجب هو الآخر يتعاون للمرة الأولى مع المطرب محمد محيى من خلال أغنية "هربت"، من ألحان مديح محسن، ويقدمها محيى بشكل مختلف وجديد عليه عن أعماله السابقة وتدور قصتها حول فتاة مغصوبة على الزواج.

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روماينا

وهى واحدة من الشعراء الشباب حالياً لها العديد من الأغانى، حيث تعاونت مع عدد من نجوم الأغنية الكبار مثل الكينج محمد منير بأغنية "روح"، وخالد سليم وجنات، وأخرين، وتتعاون مع المطرب محمد محيى فى ألبومه الجديد بأغنية جديدة تحمل اسم "حاجة غريبة"، وهى من ألحان محمد محيى.

مديح محسن:

مديح محسن ملحن شاب، يشارك فى ألبوم النجم محمد محيى، حيث يتعاون معه للمرة الأولى بأغنية "هربت" من كلمات هانى رجب، وعلى مدار الـ 10 سنوات الأخيرة شهدت بداياته ومحاولاته الفنية، حيث تعاون مع عدد من الفنانين منهم جنات، إيساف، محمد محسن، وفريق واما، ورامى صبرى وغيرهم.