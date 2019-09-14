مهندس الصوت الحائز على الأوسكار.. رسول بوكتي يحاضر بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة بموقع "إنستجرام" صورة لمهندس الصوت الهندي رسول بوكتي، ليعلن بها عن مشاركته بالدورة الجديدة للمهرجان.
وكتب الحساب الرسمي لمهرجان الجونة في تعليقه على الصورة: "لتكون قصة رائعة مكتملة الأركان، تمكن أحد أروع مهندسي الصوت في الهند رسول بوكتي من الاستحواذ على الجماهير ورسم صورة لمومباي، بصخبها وفقرها وجمالها ليشعرنا وكأننا بداخل الحدث من خلال فيلمه Slumdog Millionaire من إنتاج سنة ٢٠٠٨".
وتابع الحساب: "مهندس الصوت الحائز على الأوسكار وصاحب أكثر من ٩٨ فيلمًا، سيكون لنا فرصة التعلم منه في محاضرة بعنوان "جماليات الصوت في السينما" يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقاعة Audi Max، في جامعة برلين".
وتقام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، خلال الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي، إلى جانب عدد من صناع السينما حول العالم.
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#CineGounaBridge: In what remains to be an outstanding story, filled with a torrent of iconic moments and stunning imagery, @ResulPookutty, one of India’s most famed sound designers, blew audiences away with remarkable sound editing that captured the bustle and chaos of Mumbai’s slums in Danny Boyle’s 2008 hit ‘Slumdog Millionaire’. Learn from the Oscar-winning master himself, with over 98 films credited to his name, on the immaculate artistry of sound editing and designing, at #GFF19 during his masterclass, ‘Aesthetics of Sound in Cinema’, on September 23rd, 2019 at 10:30 AM in the AUDIMAX hall, @tu_berlin_campus_elgouna. - لتكون قصة رائعة مكتملة الأركان، تمكن أحد اروع مهندسي الصوت في الهند رسول بوكتي من الاستحواذ على الجماهير ورسم صورة لمومباي، بصخبها وفقرها وجمالها ليشعرنا وكأننا بداخل الحدث من خلال فيلمه Slumdog Millionaire في ٢٠٠٨. مهندس الصوت الحائز على الأوسكار وعمل على اكثر من ٩٨ فيلم، سيكون لنا فرصة التعلم منه في محاضرة بعنوان "جماليات الصوت في السينما" يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة العاشرة والنصف صباحا في AUDiMAX في جامعة برلين.
A post shared by El Gouna Film Festival (@elgounafilmfestivalofficial) on Sep 13, 2019 at 3:06pm PDT
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