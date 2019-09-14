مهندس الصوت الحائز على الأوسكار.. رسول بوكتي يحاضر بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة بموقع "إنستجرام" صورة لمهندس الصوت الهندي رسول بوكتي، ليعلن بها عن مشاركته بالدورة الجديدة للمهرجان.

وكتب الحساب الرسمي لمهرجان الجونة في تعليقه على الصورة: "لتكون قصة رائعة مكتملة الأركان، تمكن أحد أروع مهندسي الصوت في الهند رسول بوكتي من الاستحواذ على الجماهير ورسم صورة لمومباي، بصخبها وفقرها وجمالها ليشعرنا وكأننا بداخل الحدث من خلال فيلمه Slumdog Millionaire من إنتاج سنة ٢٠٠٨".

وتابع الحساب: "مهندس الصوت الحائز على الأوسكار وصاحب أكثر من ٩٨ فيلمًا، سيكون لنا فرصة التعلم منه في محاضرة بعنوان "جماليات الصوت في السينما" يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة العاشرة والنصف صباحًا بقاعة Audi Max، في جامعة برلين".

وتقام فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، خلال الفترة من 19 وحتى 27 سبتمبر، بحضور نجوم الفن في مصر والعالم العربي، إلى جانب عدد من صناع السينما حول العالم.

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