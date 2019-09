مهندس الصوت الحائز على الأوسكار.. رسول بوكتي يحاضر بمهرجان الجونة

View this post on Instagram

#CineGounaBridge: In what remains to be an outstanding story, filled with a torrent of iconic moments and stunning imagery, @ResulPookutty, one of India’s most famed sound designers, blew audiences away with remarkable sound editing that captured the bustle and chaos of Mumbai’s slums in Danny Boyle’s 2008 hit ‘Slumdog Millionaire’. Learn from the Oscar-winning master himself, with over 98 films credited to his name, on the immaculate artistry of sound editing and designing, at #GFF19 during his masterclass, ‘Aesthetics of Sound in Cinema’, on September 23rd, 2019 at 10:30 AM in the AUDIMAX hall, @tu_berlin_campus_elgouna. - لتكون قصة رائعة مكتملة الأركان، تمكن أحد اروع مهندسي الصوت في الهند رسول بوكتي من الاستحواذ على الجماهير ورسم صورة لمومباي، بصخبها وفقرها وجمالها ليشعرنا وكأننا بداخل الحدث من خلال فيلمه Slumdog Millionaire في ٢٠٠٨. مهندس الصوت الحائز على الأوسكار وعمل على اكثر من ٩٨ فيلم، سيكون لنا فرصة التعلم منه في محاضرة بعنوان "جماليات الصوت في السينما" يوم ٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ الساعة العاشرة والنصف صباحا في AUDiMAX في جامعة برلين.