قبل الإعلان عن اسم مدرب المنتخب الجديد.. أحمد صلاح حسني يوجه نصيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشر الفنان أحمد صلاح حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة يعلق بها على ترشيحات مدرب المنتخب المصري الأول لكرة القدم.

وكتب حسني: "المدرب لا بد أن يكون معاه مساعده الذي يمثل قوة كبيرة من نجاحه، فهو يعد عقله المفكر الذي يعتمد عليه في أمور كثيرة، نرى جوارديولا العظيم واستماعه واستشارته لمساعده أرتيتا، دا أمر طبيعي، أتمنى لو هو إيهاب جلال خلاص، أن يكون عنده الحق في اختيار مساعده، على الأقل لو مش هيعرف يختار جهازه".

يُذكر أن اللجنة المؤقتة التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، ستعلن خلال أيام قليلة عن اسم المدرب الوطني، الذي سيدير المنتخب من ضمن أسماء كثيرة مطروحة، منها "حسن شحاتة، وحسام حسن، وإيهاب جلال، وحسام البدري، ورجحت تقارير إعلامية أن إيهاب جلال هو الأقرب لتولي المهمة في الفترة المقبلة.