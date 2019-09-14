"قبلة" أيتن لزوجها و"نظرة" كندة علوش.. أبرز اللقطات الرومانسية في حفل زفاف هنا وفهمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على أن يظهروا مشاعرهم تجاه أزواجهم في لحظات رومانسية، وذلك في أثناء حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد فهمي، الذي أقيم الأربعاء الماضي، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة.

وعبر كل منهم عن مشاعره بشكل مختلف، وفي هذا التقرير نعرض لكم أبرز اللقطات الرومانسية للنجوم:

أحمد فهمي

تداولت مواقع التواصل صورة للفنان أحمد فهمي وهو يقبل ويحتضن زوجته الفنانة هنا الزاهد خلال حفل الزفاف، وهي الصورة التي نالت إعجاب عدد كبير من جمهور فهمي وهنا.

كندة علوش

نشرت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة رومانسية جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف، من حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، وكتبت كندة: "دائما، سأظل جمهورك الأول"، وعلق عدد كبير من جمهور عمرو وكندة بسبب نظرة الأخيرة له، والتي وصفها البعض بأنها تحمل الكثير من المعاني الرومانسية.

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علا رشدي

نشرت الفنانة علا رشدي صورة تجمعها بزوجها الفنان أحمد داوود، وظهرت علا في الصورة وهي محتضنة زوجها.

أيتن عامر

نشرت الفنانة أيتن عامر صورة تجمعها بزوجها مدير التصوير محمد عز من حفل الزفاف، وظهرت في الصورة وهي تقبل زوجها مدير التصوير محمد عز العرب وعلقت: "بحبك".

كريم فهمي

أيضا الفنان كريم فهمي خطف الأنظار في حفل الزفاف بسبب رومانسيته مع زوجته دانيا البناوي، حيث ظهرو وهو يغني لها أغنية "أحلى حاجة فيكي" للفنان محمد حماقي، ونال الفيديو إعجاب عدد كبير من الجماهير بسبب مشاعر الحب بينهما.

يذكر أن كريم استقبل طفلته الثالثة "جميلة" خلال الأيام الماضية.